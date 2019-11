Facebook

Eine 79-jährige Frau ist am Mittwoch in einem Linienbus in Villach zu Sturz gekommen. In der Peraustraße hielt der Lenker des Busses vor einer roten Ampel an. In diesem Moment stand die Villacherin auf, um den Halteknopf für die nächste Busstation zu betätigen. Der Lenker des Busses fuhr bei grünem Licht der Ampel los, wodurch die Frau zu Sturz kam und Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Sie wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.