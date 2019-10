Facebook

In den frühen Morgenstunden ist am Donnerstag ein 31-jähriger Mann aus St. Georgen am Längsee in seiner Heimatgemeinde aus unbekannter Ursache rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen stürzte anschließend über eine sechs Meter hohe Böschung und knickte einen Laubbaum um. In einem Acker kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.