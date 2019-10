Dass die umstrittene Methode „Original Play“ in Kärntner Kindereinrichtungen angewendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Diakonie bot jedoch vor Jahren einmal Vorträge für Pädagogen dazu an.

Pädagogen konnten sich über Oroginal Play informieren, heißt es von der Diakonie. © lordn - stock.adobe.com

War der Verein „Original Play“ auch in Kärnten tätig? Gemäß dem dort angewandten pädagogischen Konzept rangeln Erwachsene in Betreuungseinrichtungen mit fremden Kindern. Diese Methode ermögliche Übergriffe an Kindern, kritisieren Experten. In Deutschland gab es bereits einige Verdachtsfälle, die Verfahren wurden aber eingestellt. Nach Bekanntwerden der umstrittenen Methoden wurden auch in Kärnten Kindereinrichtungen gewarnt. Dass der Verein „Original Play“ mit Kindern in Kärnten zu tun hatte, ist bislang nicht bekannt, heißt es aus dem Büro des Bildungsreferenten und Landeshauptmannes Peter Kaiser.