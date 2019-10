Kleine Zeitung +

Betrugsmails unterwegs Vorsicht, Falle! Echter Milliardär, falsche Versprechungen

Dutzende Kärntner haben in den vergangenen Tagen eine Mail bekommen, in der ihnen ein indischer Milliardär Millionen spenden will. Den Mann gibt es, er spendet auch. Dennoch sollte man das Mail sofort löschen.