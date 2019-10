Facebook

© Eder, Sujetbild

Eine 43-jährige Krumpendorferin war Dienstnachmittag auf dem Weg zum Einkaufen. Beim Abbiegen zum Parkplatz eines Supermarktes in der Görzer Allee in Klagenfurt hat die Frau offensichtlich ein entgegenkommendes Moped übersehen. Der 47-jährige Fahrer prallte gegen den Pkw und kam zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden, das Motorfahrrad wurde erheblich beschädigt.