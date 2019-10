Facebook

Dienstagnachmittag war eine 30-jährige Frau in der Herberthstraße in Wolfsberg unterwegs. Plötzlich begann das Fahrzeug laut eigener Aussage zu ruckeln. Aus dem Motorraum konnte die Frau Rauch wahrnehmen. Die Wolfsbergerin stellte ihren Pkw sofort ab. Zu diesem Zeitpunkt ist im Bereich des Motorraums bereits ein Brand ausgebrochen. Passanten versuchten den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten das Feuer mit dem mitgeführten Pulverlöscher bekämpfen. Die weiteren Löscharbeiten wurden von der FF Wolfsberg durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.