Am "Stinzesteig"Wanderer auf dem Weg zur Klagenfurter Hütte abgestürzt

Am "Stinzesteig"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Privat

Zwei Männer aus Klagenfurt (76 und 75 Jahre alt) haben am Dienstag eine Bergwanderung vom Bodenbauer über die Ogrisalm in Richtung Klagenfurter Hütte unternommen. Auf dem markierten Steig im Bereich des sogenannten „Stinzesteiges“ unmittelbar unterhalb des Matschacher Sattels (Gemeinde Ferlach) stolperte der 76-jährige Mann und rutschte 15 Meter talwärts. Vom Begleiter sowie von einer zufällig anwesenden Bergwandergruppe wurde der Verletzte erstversorgt. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber RK 1 mit dem Seil geborgen und anschließend in das Klinikum Klagenfurt geflogen.