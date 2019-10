Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bäuerliche Produkte aus Kärnten sollen mehr Chancen bekommen © Köstinger

Rind- und Schweinefleisch, Milch- und Eiprodukte von Kärntner Bauern bzw. regionalen Betrieben, heimisches, saisonales Obst und Gemüse sollen ab sofort auch in den (Groß-)Küchen wie Kantinen von Landeseinrichtungen vorrangig auf die Teller kommen: also in den fünf Kabeg-Spitälern (mit allein 7000 Mitarbeitern), an den 301 Landesschulen oder zwölf landwirtschaftlichen Schulen. Im Rahmen der Regierungssitzung unterzeichneten am Montag die sieben Regierungsmitglieder, die Sozialpartner wie Vertreter von Städte- und Gemeindebund eine Regionalitäts-Charta zur Verwendung von regionalen und ökologisch nachhaltigen Produkten.