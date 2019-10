Verletzt musste eine Villacherin am Freitag ins LKH gebracht werden. Sie kam zuvor auf der Drautal Straße von der Fahrbahn ab.

© Rehfeld

Freitagnachmittag ist eine 79-jährige Villacherin mit ihrem Pkw aus bisher noch unbekannter Ursache von der Drautal Straße (B 100) abgekommen. Das Fahrzeug berührte einen Straßenpflock und in der Folge einen großen Stein in der Grünfläche. Daraufhin überschlug sich der Pkw mehrmals. Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht.