1,14 Promille Betrunkener Kärntner (19) baute Unfall in Oberösterreich

Dem Alkolenker wurde der Führerschein abgenommen © APA Hochmuth

Ein 19-jähriger Führerscheinneuling aus Klagenfurt ist Sonntagfrüh betrunken in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau am Inn) mit dem Auto unterwegs gewesen. Der Mann verlor die Kontrolle über den Pkw, kam links von der Fahrbahn ab und schleuderte 100 Meter eine Böschung hinab. Er erlitt Verletzungen, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien, berichtete die Polizei Oberösterreich.