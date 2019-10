Kleine Zeitung +

Zivilschutzalarm 10 von 872 Sirenen heulten in Kärnten nicht

Beim jährlichen Zivilschutz-Probealarm haben in Kärnten 98,85 Prozent aller Sirenen funktioniert. An sich ein gutes Ergebnis. Allerdings ist der Wert der niedrigste in Österreich.