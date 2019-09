Bereits 2014 suchte ein Afghane in Österreich um Asyl an. Weil er ein falsches Geburtsdatum angegeben hatte, erhielt er Leistungen für Minderjährige. 2017 stellte er zweiten Antrag unter falschem Namen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durch falsche Angaben bei mehreren Asylanträgen erschlich sich ein Afghane Sozialleistungen (Symbolfoto) © #CNF - stock.adobe.com

Gleich mehrmals hat ein afghanischer Staatsbürger Asylanträge in Österreich gestellt und dabei falsche Angaben gemacht. Dadurch erschlich sich der Mann höhere Leistungen als ihm zugestanden hätten - in Summe sind seit 2014 mehrere zehntausend Euro Schaden entstanden. Jetzt ist der Schwindel in Kärnten aufgeflogen und der Mann wird angezeigt.