Die Bergrettung Kärnten bleibt gefordert: 150 Einsätze in der Urlaubszeit © Privat/Bergrettung Fritz Klaura

Jedes Jahr zwischen Juni und September nimmt die Zahl der Alpinunfälle zu. In Kärnten wie anderswo. Mit 150 Einsätzen hat die Bergrettung Kärnten jedoch heuer so viel zu tun wie selten zuvor. Drei Fragen drängen sich auf, wenn sich der Erlebnishorizont der Freizeitkultur verstärkt in die alpinen Räume ausdehnt: Wie komme ich zu den Bergen? Was tue ich mit den Bergen? Und wie widme ich mich den Bergen?