Immer öfter werden Mitarbeiter wegen privater Postings entlassen. „Es schadet Firmen, wenn sich Arbeitnehmer in sozialen Medien danebenbenehmen“, warnt ein Anwalt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erst denken, dann klicken. Das gilt bei Postings auf Facebook, sagt Arbeitsrechtsexperte © APA/AFP/Duarte

"Erst denken, dann klicken. Sonst ist der Ärger vorprogrammiert – privat wie auch beruflich.“ Immer mehr Arbeitnehmern wird ihr Auftritt in sozialen Medien zum Verhängnis, warnt Arbeitsrechtsexperte Michael Wohlgemuth. In erschreckender Regelmäßigkeit bekommen Mitarbeiter wegen ihres Verhaltens in sozialen Medien Ärger.