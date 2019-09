Facebook

In den frühen Morgenstunden waren am Dienstag auf einem Bauernhof in Radenthein eine 75-jährige Altbäuerin und ihr Sohn mit Heuarbeiten beschäftigt. Die Frau wollte Futter durch einen Lucke werfen. Dabei brach ein unmittelbar neben der Futterlucke befindliches fünf Zentimeter starkes Holzbrett des Tennenbodens und die 75-Jährige stürzte samt Brett auf den 2,20 Meter tiefer liegenden und schon mit Heu bedeckten Stallboden. Die Altbäurin wurde von ihrem Sohn erstversorgt und vom Rettungshubschrauber RK1 mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach geflogen.