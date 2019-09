Ein Lokal war in der Nacht auf Montag Ziel von Einbrechern. Sie stahlen außerdem zwei Kellner-Brieftaschen mit mehreren hundert Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Unbekannten drangen über die Oberlichte in das Lokal ein (Sujetbild) © APA/Fohringer

In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Lokal in Klagenfurt ein. Sie entwendeten die Registrierkasse, zwei Kellner-Brieftaschen mit jeweils mehreren hundert Euro Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Täter gelangten über die Oberlichte ins Lokal und verließen es durch ein Fenster. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.