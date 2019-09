In einem steilen Waldstück hat sich eine 57-Jährige so schwer verletzt, dass sie nicht mehr weiter konnte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/KREINER

Gegen Dienstagmittag ist eine 57-jährige Frau im steilen Hochwald oberhalb von Sachsenburg beim Sammeln von Schwammerl ausgerutscht. Die Frau hat sich so schwer am Bein verletzt, dass sie mit ihrem Mobiltelefon einen Bekannten verständigte, der wiederum die Einsatzkräfte alarmierte. Die Verletzte wurde am Einsatzort vom Notarzt medizinisch versorgt und von der Bergrettung Kolbnitz und der Alpinpolizei zu einem nahegelegen Übernahmeplatz getragen. Von dort wurde die Verletzte mittels Windenbergung vom Notarzthubschrauber RK1 in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.