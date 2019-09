Facebook

Mit Tauchpumpen und Nasssaugern wurde das Wasser ins Freie geleitet © Facebook/FF St. Ruprecht

Montag kurz nach 7 Uhr heulten in Klagenfurt die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht wurde zu einem Wasserschaden in ein Getränkelager in der Schrödinger Straße alarmiert. Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenende war Wasser ins Lager eingedrungen. Mitarbeiter bemerkten die Überschwemmung bei Arbeitsbeginn. Laut Feuerwehr stand das Wasser einige Zentimeter hoch.