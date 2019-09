Ein 36-Jähriger aus Weiz beschimpfte in einem Zug Passagiere. Am Bahnhof Villach schlug er einem Polizisten ins Gesicht.

"Bitte aussteigen" hieß es für den Steier am Bahnhof Villach © Pacheiner

Nachdem am Samstag ein alkoholisierter 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) in einem Zug mehrere Personen beschimpfte wurde er aus dem Zug verwiesen. Bei der anschließenden Amtshandlung am Bahnhof in Villach zeigte sich der Mann auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv.