Die Rettung brachte den Buben nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

Ein elfjähriger deutscher Bub kam am Dienstagnachmittag in Maria Wörth mit seinem Elektrofahrrad zu Sturz. Der Bub war gemeinsam mit seiner Familie auf der Süduferstraße von Reifnitz kommend in Richtung Maria Wörth unterwegs. Bei dem Geländer eines Gehsteiges fädelte er ein und stürzte. Der Elfjährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.