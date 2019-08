Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frau wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. © APA, Gindl

Am Freitagabend wolte eine 85-jährige Frau in Villach in das Auto ihres 74-jährigen Gatten hinten rechts einsteigen. Während des Einsteigens fuhr der Lenker mit seinem Fahrzeug ein kleines Stück nach vorne. Dabei geriet die Frau mit den linken Fuß unter den rechten hinteren Reifen. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte.