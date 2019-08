Bad Kleinkirchheim Bei Absturz an Stacheldraht festgehalten: Schwere Schnittverletzungen

Facebook

Auf der Kaiserburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen © Steiner

Eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land ist am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Gatten in Richtung Mittelstation der Kaiserburg (Gemeinde Bad Kleinkirchheim) gewandert. 300 Meter vor der Mittelstation rutschte sie laut ihren Angaben aus und wollte sich reflexartig an etwas festhalten. Sie griff dabei in einen Stacheldrahtzaun und zog sich schwere Schnittverletzungen am rechten Arm zu. Mit der Gondel konnte die Frau noch selbstständig ins Tal fahren. Dort wurde sie vom Johanniter Rettungsteam erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.