Die Täter hatten es nur auf das teure Rad abgesehen (Sujetbild) © KLZ/Koscher

Bisher unbekannte Täter schlugen am Dienstag in der Zeit zwischen 15.30 und 17 Uhr vor einem Bad in Krumpendorf zu. Sie stahlen ein versperrtes hochwertiges Mountainbike der Marke Cannondale im Wert von rund 4000 Euro. Das Rad gehört einem 39-jährigen Tschechen.