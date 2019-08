Bislang unbekannte Täter schnitten einen Maschendrahtzahn auf und gelangten so auf ein Anwesen. Sie stahlen unter anderem Geld und zwei Motorsägen.

Die Einbrecher stahlen auch zwei Motorsägen (Sujetbild) © KLZ/Juergen Fuchs

Ein Anwesen in der Gemeinde Feistritz im Rosental war zwischen 17. und 25. August Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter schnitten ein Loch in einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf den Grund. Aus einem Haus und einem Geräteschuppen wurden mehrere tausend Euro, eine Spielkonsole, zwei Motorsägen und eine Motorsense gestohlen.