Schimmelbefall bei einer Kirchenorgel © Diözese Gurk/KK

Probleme hatte die Katholische Kirche Kärnten in den letzten Monaten und Jahren zur Genüge zu bewältigen. Und solange die Ermittlungen in der Causa Schwarz nicht abgeschlossen sind und es keinen neuen Bischof gibt, wird in der Diözese Gurk-Klagenfurt wohl keine Ruhe einkehren.

Probleme ganz profaner Natur kommen noch dazu – denn auch in den Gotteshäusern sind Misstöne zu hören. Zahlreiche Kirchenorgeln sind nämlich von Schimmel befallen. „Vor rund fünf Jahren hat dieses Phänomen in Kärnten erstmals stark zugenommen“, sagt Wolfgang Benedikt, Vorsitzender der Orgel- und Glockenkommission der Diözese. Seit 2011 gibt es diese Kommission, die über Stimmung, Instandhaltung und Restaurierung der Instrumente entscheidet.