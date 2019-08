Erste Ermittlungsansätze in Tirol nach drei Coups, davon einer in Nußdorf-Debant. Jede Sprengung verbreitet Lebensgefahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Nußdorf-Debant waren zwei Täter am Werk und flüchteten mit einem „Chauffeur“ in einem hellen Mercedes © Brunner Images

Mit Hochdruck – auch am langen Wochenende – arbeiten Ermittler der Gruppen „Einbruch/Diebstahl“, Tatort und Kriminaltechnik im Landeskriminalamt Tirol an der Klärung von drei Bankomat-Sprengungen in Serie. Erste Analysen der Tatorte, darunter am 8. August eine Bank in Nußdorf-Debant in Osttirol, zeigen, dass die Täter stets zwischen 3 und 4 Uhr früh zugeschlagen haben und die Taten selber nur rund fünf Minuten dauerten.