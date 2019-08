Facebook

© APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Dramatische Szenen spielten sich vor wenigen Tagen in einer Schlucht bei Liebenfels ab. Ein 36-jähriger Mann war bei Arbeiten an einer Wasserleitung von einem Insekt gestochen worden. Der Mann kollabierte. Sofort wurde von seinem Vater die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Mann konnte mittels Tau aus dem Hubschrauber geborgen werden.