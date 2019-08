Am Montag ist der perfekte Badetag in Kärnten, es wird noch einmal richtig heiß. Am Dienstag gibt es einen Wetterumschwung. Tropennacht brachte Rekorde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochsommer-Fans sollten den kommenden Montag noch einmal richtig nutzen © grafikplusfoto - Fotolia

Hochsommer-Fans sollten den kommenden Montag noch einmal richtig nutzen. "Es wird deutlich über 30 Grad haben. Am schönsten wird es in Unterkärnten sein", sagt Werner Troger von Meteoexperts in Lienz. Dort sorge der Südwind für schönstes Hochsommerwetter mit bis zu 33 Grad, bevor die Kaltfront kommt. Am Dienstag gibt es laut dem Meteorologen nämlich eine Wetterumstellung mit cirka 24 Grad. "Es wird von Beginn an bewölkt sein. Man muss mit Regen und Gewittern rechnen."