Im Süden staut es sich wieder. Bei der Einreise nach Kärnten muss man vor dem Karawankentunnel lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Bei der Ausreise löst sich der Stau langsam aus.

© APA/Sobe

Jedes Wochenende das gleiche Bild. Tausende Menschen wollen nach Italien, Slowenien und Kroatien oder kehren aus dem Urlaub zurück. Am heutigen Samstag mussten die Autofahrer erneut mehr Zeit einplanen. In Richtung Süden staute es sich auf der Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel. Der Zeitverlust betrug am Vormittag über eine Stunde.