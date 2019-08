Facebook

Ein Urlauberin aus Salzburg war am Freitag gemeinsam mit ihrer Tochter mit dem Rad auf der Seeuferstraße in Annenheim unterwegs. Auf Höhe des Gerlitzenbades näherte sich den beiden von hinten ein 48-jähriger Mann aus Tschechien, der auf der Suche nach einem Parkplatz war. An einer engen Straßenstelle überholte er mit seinem Pkw die beiden Frauen. Durch das Überholmanöver wurde die 60-jährige Mutter irritiert und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Beim Anprall erlitt sie schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem privaten Pkw in das LKH Villach gebracht.