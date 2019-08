Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochwasser, Sturm und Hagel: Extremwettereignisse nehmen zu © APA/EXPA/Johann Groder

Um über zwei Grad habe die mittlere Höchsttemperatur in den Kärntner Gemeinden zugenommen. Wenn man die letzten Zehn Jahre mit dem Vergleichszeitraum 1971 bis 2000 vergleicht.



Das hat die Rechercheplattform Addendum ausgerechnet und heute in einem Bericht auf „www.addendum.org“ veröffentlicht. Die mittlere Höchsttemperatur zwischen Velden und Lavamünd liegt bei fast 27 Grad. Besonders augenscheinlich werden die Klimaveränderungen aber, wenn man in die Zukunft schaut: Der Bericht ÖKS15 im Auftrag von Bund und Bundesländern aus dem Jahr 2016 ist nicht nur die Basis für die Recherchen von Addendum, sondern auch wesentlich für alle Aktivitäten in Bezug auf den Klimawandel.