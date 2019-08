Facebook

Ein Unfall nach einem Unfall ereignete sich am Donnerstag im Ortsgebiet von Feistritz an der Drau. Zwei Pkw waren an einer Kreuzung in einen Unfall vermittelt. Im Zuge der Unfallerhebungen fuhr das 47-jährige Unfallopfer mit seinem Pkw leicht nach vorne um die verkeilten Fahrzeuge zu trennen. Dadurch rollte das Fahrzeug des 22-jährigen Unfallverursacher auf der leicht abschüssigen Straße zurück in Richtung eines Rettungsfahrzeuges.