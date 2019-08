Facebook

Die Feuerwehren waren sofort vor Ort © FF Arnoldstein

Ein 29-jähriger Kraftfahrer aus Tschechien war am Freitag gegen 5.20 Uhr mit seinem Lkw auf der A2 in Fahrtrichtung Italien unterwegs, als sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache in Brand geriet. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Abfahrt Stossau.