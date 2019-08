Eine Klagenfurterin überwies mehrere Tausend Euro an eine Anlegeplattform. Am Ende war das ganze Geld weg.

© Eyetronic - Fotolia

Nachdem sich ihr Verdacht immer weiter erhärtet hat, hat eine 57-jährige Klagenfurterin am Donnerstag Anzeige erstattet. Sie hat zuvor in vier Teilzahlungen mehrere Tausend Euro an eine vermeintliche Anlageplattform überwiesen. Im Vorfeld hat es dazu mehrere Gespräche gegeben, in denen die Frau von dem "Investment" überzeugt wurde.