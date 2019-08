Ein 44-jähriger Urlauber rutschte in eine Senke und konnte die Route nicht fortsetzen. Er wurde mit einem Hubschrauber geborgen.

© GEPA, Symbolbild

Eine Gruppe Urlauber wurde am Donnerstag von einem autorisierten Canyoningführer durch die Wöllaschlucht im Mölltal geleitet. Ein 44-jähriger Holländer rutschte dabei plötzlich über eine drei Meter lange natürliche Rinne in eine Senke, wobei er mit dem rechten Fuß an einem Felszacken hängen blieb und sich dabei eine Verletzung im Bereich des Knöchels zuzog.