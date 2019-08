19-Jähriger gab als Motiv für die Taten seine Suchtmittelabhängigkeit an. Nun wird der Klagenfurter angezeigt.

Mindestens drei Mal brach der Klagenfurter in Mehrparteienhäuser ein und stahl geringe Bargeldmengen © Weichselbraun

Eine Anzeige ging telefonisch am Montag gegen 18 Uhr bei der Polizei ein. Eine Person soll versucht haben, in einen Keller einer Wohnanlage in Klagenfurt einzubrechen, hieß es. Der Täter sei noch vor Ort.