Schwerer Motorradunfall auf der Kärntner-Straße in Thörl-Maglern. Eine 58-jährige Italienerin kam in einer Kurve mit ihrem Motorrad ins Schleudern und stürzte schwer. Die Verletzte wurde ins LKH Villach geflogen.

Die Verletzte wurde ins LKH Villach geflogen © Salcher

Eine 58-jährige Frau aus Italien war am Samstag mit ihrem Motorrad gegen 14.50 Uhr auf der Kärntner-Straße in Thörl-Maglern von Italien kommend in Richtung Villach unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie nach einer Linkskurve zu Sturz und rutschte dabei gegen die rechte Leitschiene.