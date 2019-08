Appell der Einsatzkräfte"Wer Warnung ignoriert, gefährdet sich und die Helfer"

Großeinsätze nach Gewittern nehmen in Kärnten und Osttirol zu. In Zukunft könnten Dürre und Waldbrände die Lage noch verschärfen. Die Einsatzorganisationen appellieren an mehr Eigenverantwortung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kärntner Wasserretter müssen inzwischen regelmäßig Wasersportler aus Seenot retten, wie in der Vorwoche am Ossiacher See © Wasserrettung Ossiacher See

Ein Landwirt wird von einem Blitz getroffen und durch die Luft geschleudert, Wassersportler geraten bei Sturm am Ossiacher See in Seenot, am Singerberg bei Ferlach bricht ein Waldbrand aus und Hagel verursacht drei Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft.

Das ist die traurige Bilanz eines Unwetters vor einer Woche in Kärnten. Und auch diese Woche mussten die Helfer fast täglich nach Unwettern ausrücken. Das fordert die Einsatzorganisationen. „Wir befürchten, dass in Zukunft vor allem die Dürre noch zunehmen wird und dadurch öfter Waldbrände auftreten“, sagt Michael Hudobnik, Katastrophenschutzreferent des Landes Kärnten.