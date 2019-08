Immer öfter landet in der Steiermark und in Kärnten schlecht gesichertes Ladegut auf der Autobahn. Von der Couch bis hin zum Segelboot ist alles schon einmal dabei gewesen.

Auch ein Segelboot gilt als Ladegut – dieses hier strandete auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn © Asfinag

Verlorene Gegenstände auf Fahrbahnen sind ein hohes Sicherheitsrisiko. Ausweich- oder unvermittelte Bremsmanöver lösen gefährliche Situationen aus, Unfälle sind keine Seltenheit. "1383 Meldungen über einen Verlust von Ladegut registrierte die Asfinag auf den Autobahnen und Schnellstraßen in der Steiermark und in Kärnten", wie in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. In Kärnten gab es 2018 exakt 326 Meldungen, das waren 47 mehr als 2017. In der Steiermark stieg die Zahl der verlorenen Gegenstände um knapp 34 Prozent auf 1057 an.