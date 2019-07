Facebook

Für "Vorfinanzierungen" waren von den Unternehmern Millionenbeträge kassiert worden © APA/Herbert Pfarrhofer

Ein Betrugsprozesss gegen vier Slowaken ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt worden. Drei Männer und eine Frau sollen österreichischen Bauunternehmern lukrative Aufträge in Aussicht gestellt und im Gegenzug Geld für "Vorfinanzierungen" verlangt haben. Am Montag sagte ein Unternehmer aus, der insgesamt mehr als 760.000 Euro bezahlt hatte - sein Unternehmen wurde als Folge insolvent.