Der Lenker wurde in das UKH Klagenfurt eingeliefert (Sujetbild) © (c) Michael Schütze - Fotolia

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf der Kärntner Straße (B 83). Eine 58-jährige Frau aus Pörtschach war mit ihrem Pkw in Richtung Krumpendorf unterwegs. Bei der Kreuzung mit dem Bergweg in Pörtschach beabsichtigte sie, nach links in die Gemeindestraße einzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie anhalten. Ein nachfolgender Lenker eines Motorrollers bemerkte das bereits stehende Fahrzeug zu spät und fuhr diesem auf.