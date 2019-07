Die Frau gab bei der Antragstellung auf internationalen Schutz falsche Angaben zur Identität und zur Herkunft an. Sie und ihr Sohn wurden am 17. Juli des Landes verwiesen.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat ein Einreiseverbot nach Österreich erlassen © APA/HERBERT NEUBAUER

Eine 44-jährige ukrainische Staatsbürgerin stellte im Jahr 2014 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich. Dabei gab sie für sich und ihren 15-jährigen Sohn wissentlich falsche Angaben zur Identität und zur Herkunft an. Aufgrund dieser falschen Angaben erhielt sie für den Zeitraum vom 5. September 2015 bis 5. September 2018 für sich und ihren Sohn unrechtmäßig soziale Leistungen aus der Grundversorgung des Landes Kärnten in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.