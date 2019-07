Schwer verletzt Schweizerin verwechselte Bundesstraße mit Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall auf der B100 in Lendorf wurde eine 27-jährige Motorradfahrerin aus der Schweiz schwer verletzt. Sie dachte, es es gäbe keinen Gegenverkehr.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt © ARA Flugrettung

Eine 27-jährige Schweizerin ist Dienstagnachmittag über eine Beschleunigungsspur auf die B100 (Drautalstraße) in Lendorf aufgefahren. In der Meinung, sie sei auf einer Autobahn, fuhr sie auf den Gegenverkehrsstreifen und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Aufprall stürzte die Motoradlenkerin über den Tank und die Lenkvorrichtung ihres Motorrades und schlitterte schräg entlang der B 100, wo sie rücklings auf der Abfahrtspur in Richtung Pusarnitz schwer verletzt liegen blieb.