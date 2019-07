Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in Krumpendorf. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von über tausend Euro.

Die Stand-Up-Paddels haben einen Wert von über tausend Euro © ikostudio - stock.adobe.com

Bislang unbekannte Täter schlugen bei einem auf einem Parkplatz in Krumpendorf abgestellten Pkw die Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Sie stahlen aus dem Fahrzeug drei Stand-Up-Paddel-Sets im Wert von über tausend Euro.