Die Erschütterungen des Bebens in der Nähe von Laibach könnten auch im südlichen Teil Kärntens schwach verspürt worden sein, informierte die ZAMG. © elisabeth peutz

Ein Erdbeben ist am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr östlich von Kamnik in Slowenien registriert worden. Wie der Erdbebendienst der ZAMG in einer Aussendung mitteilte, hatte das Beben eine Stärke von 3,0.