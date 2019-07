Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brennpunkt Karawankentunnel. Staus sind am Wochenende wieder garantiert © Daniel Raunig

Sommerzeit ist Reisezeit und Stauzeit. Die Verkehrsclubs prognostizieren, dass an diesem Wochenende die Staus und Wartezeiten noch länger werden als am vergangenen. So werden zahlreiche Nachzügler aus Nordrhein-Westfalen, aber auch viele Holländer in die Ferien aufbrechen.