In der Nacht auf Sonntag kam es auf einem Zeltfest in Moosburg zwischen zwei Burschen aus Klagenfurt zu einer Schlägerei. Faustschläge und Fußtritte wurden ausgeteilt.

Gegen 2.30 Uhr kam es auf einem Zeltfest in Moosburg in der Nacht auf Sonntag, den 14. Juli zu einer Schlägerei. Zwei Burschen aus Klagenfurt, 20 und 22 Jahre alt sowie ein 27-jähriger Mann aus Moosburg gerieten sich in die Haare. Bei der Auseinandersetzung wurde der 27-jährige mit Fäusten und Fußtritten attackiert. Dabei erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die beiden Klagenfurter werden angezeigt.