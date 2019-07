Ein Anrufer drohte am Mittwoch mit einer Bombe in einem Innsbrucker Lokal. Derselbe Mann lieferte sich wenig später einen Schusswechsel mit der Polizei.

Bombendrohung in Innsbruck © APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Nach einer Bombendrohung in einem Lokal in der Innsbrucker Altstadt am Mittwochabend hat der mutmaßliche Anrufer wenige Stunden später gefasst werden können. Zuvor hatte sich der Mann jedoch bei einer Tankstelle im Tiroler Unterland einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, bei dem er auch getroffen und verletzt worden war, sagte Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamts, zur APA. Wie Pupp bestätigt, handelt es sich bei dem Mann um einen gebürtigen Kärntner, der seit einigen Jahren in der Wildschönau lebt.