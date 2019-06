Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zehn Menschen kamen im ersten Halbjahr 2019 auf Kärntens Straßen ums Leben (Symbolfoto) © Luftbildfotograf - stock.adobe.c

"Die einzig akzeptable Anzahl an Verkehrstoten ist null. Und diesem Ziel gilt es, so nahe wie möglich zu kommen", sagt Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Auch wenn jeder Toter auf Kärntens Straßen einer zu viel ist, so zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass die schweren Verkehrsunfälle zurück gehen. Zehn Menschen sind im ersten Halbjahr 2019 bei Verkehrsunfällen in Kärnten gestorben. Das sind um neun weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im ersten Halbjahr 2017 waren elf Todesopfer zu beklagen, im 2016 waren es 13 und 2015 laut VCÖ-Unfallbilanz 17.