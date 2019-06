Facebook

Gestohlen wurde auch ein Rennrad (Symbolfoto) © Markus Traussnig

Bislang unbekannter Täter brachen am Wochenende ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils in einer Wohnhausanlage in Klagenfurt auf. Sie stahlen ein Rennrad der Marke Scott Plasma CTD und ein Mountainbike der Marke Scott Spark 910 schwarz lackiert. Dem 51-jährigen Besitzer der Räder entsteht ein Schaden in Höhe von mehr als zehntausend Euro.